Комментарий регионального оператора УК «Зеленая Роща» к ситуации, связанной с работой перевозчика твёрдых коммунальных отходов ООО «Экологистик»

В течение двух дней, 28 и 29 марта, один из перевозчиков твёрдых коммунальных отходов (ТКО), ООО «Экологистик», использовал для вывоза мусора всего 6-7 мусоровозов вместо обычных 17-18. Как следствие, на контейнерных площадках и в выкатных контейнерах многоквартирных домов перенакопился мусор.

А вчера, 30 марта, без уведомления регионального оператора, в нарушение договорных обязательств, полностью прекратил вывозить мусор с подконтрольных территорий. Это Заводской и Железнодорожный районы Орла, прилегающие к ним участки Орловского района, а также Знаменский и Хотынецкий районы Орловской области.

В связи с этим, к данному перевозчику будут применены штрафные санкции. Вчера мы уведомили руководство ООО «Экологистик» о возможности расторжения региональным оператором в одностороннем порядке договорных отношений по причине неисполнения перевозчиком своих обязательств.

В свою очередь регоператор информирует, что своевременно, в полном соответствии с договорными сроками, оплачивал оказываемые ООО «Экологистик» услуги по транспортировке отходов.

Сегодня, 31 марта, «Экологистик» возобновил вывоз ТКО в пределах своей зоны обслуживания. На маршруты вышло 14 мусоровозов. В приоритетном порядке спецтехника используется для ликвидации образовавшегося перенакопления отходов.

В настоящее время ведется круглосуточный мониторинг ситуации. При необходимости будут приняты дополнительные меры по нормализации вывоза ТКО в пределах зоны обслуживания ООО «Экологистик».