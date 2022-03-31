На Орловщине выяснят, сколько и на чем зарабатывают частники

В регионе частные домовладения возьмут под выборочное наблюдение.

Орелстат известил о старте первого раунда выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на территории Орловской области. Оно займет всю первую декаду апреля. Выборочное обследование охватит 806 личных подсобных хозяйств граждан, расположенных на 28 участках наблюдения в сельской местности. Опрос будет проводиться интервьюерами Орелстата. Они обязаны предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт, а также рассказать о цели своего визита.

«Данное выборочное обследование – это единственный объективный источник информации о состоянии сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения, — говорят в Орелстате. — Его основная задача — получение официальной статистической информации о производстве продуктов растениеводства и животноводства, расходе кормов скоту и птице, реализации продукции собственного производства, расходах на оплату услуг наемным работникам».

В учреждении заверили, что все полученные в ходе опроса сведения являются конфиденциальными. Они не подлежат разглашению и будут использоваться только в целях формирования официальной статистической информации. Отметим, что не так давно в регионе были обнародованы результаты первой в истории России сельскохозяйственной микропереписи. Она прошла с 1 по 30 августа 2021 года. Ее необходимость статистики тогда объясняли структурными изменениями в сельском хозяйстве. Результаты микропереписи позволили детальнее оценить ресурсную базу и потенциал агросектора в текущей экономической ситуации.

Было установлено, например, что в Орловской области насчитывается 874 крестьянских фермерских хозяйства. Кроме того, в аграрном секторе работают 98 индивидуальных предпринимателей. В среднем на одно фермерское хозяйство приходится 342,6 гектара сельскохозяйственных угодий, в среднем на одного ИП – 167,3 гектара. Кроме того, в ходе микропереписи в Орловской области было выявлено 132 428 личных подсобных хозяйств граждан, что примерно на две с половиной тысячи больше, чем было в 2016 году.

ИА «Орелград»