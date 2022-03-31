Орловским рыбакам пригрозили конфискацией и штрафами

Власти напомнили о запрете ловли рыбы на водоемах Орловской области.

В Орловской области органы власти регионального и муниципального уровней напомнили рыбакам об определенных ограничениях и запрете на вылов рыбы, обитающей в местных водоемах. Непосредственно для Орловской области такие запреты и ограничения установлены «Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства. Они обязательны для исполнения всеми юридическими лицами и гражданами, осуществляющими рыболовство.

В соответствии с ними, запретным для добычи водных биоресурсов является период с 1 апреля по 10 июня. Запрет распространяется на все орудия вылова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой (при ловле с берега) с общим количеством крючков не более двух штук у одного гражданина вне мест нереста. Кроме того, в регионе действует перечень запретных нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Например, как указала в своем напоминании рыбакам администрация Мценского района, в указанный перечень включены нерестовые участки на реках Ока, Зуша, Сосна, Неручь, Орлик, Нугрь, Крома, Кшень, Тим, Труды, Любовша, Колпенка, Раковка, Большая Чернава и др., часть из которых расположена на территории указанного района. Местные власти также напоминают, что в зависимости от причиненного незаконными действиями ущерба предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Например, административная ответственность за нарушение правил рыболовства предусмотрена ч.2 ст.8.37 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере до 200 тысяч рублей с конфискацией орудий добычи рыбы или без таковой. Незаконные действия при причинении водным биологическим ресурсам крупного ущерба (свыше 100 тысяч рублей) влекут уже уголовную ответственность по ст.256 Уголовного кодекса РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

ИА «Орелград»