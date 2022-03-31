В Мценске число свободных мест в детсадах вдвое превысило очередь

Администрация города отчиталась о работе дошкольных учреждений.

В Мценске администрация города представила на заседании горсовета народных депутатов отчет о работе по учету детей дошкольного возраста. Из документа следует, что учет ведется через единую информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа». Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте до 18 лет, проживающие на территории города. Данные этой системы говорят о том, что по состоянию на 1 марта 2022 года в Мценске общая численность детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги и состоящих на очереди в дошкольные образовательные учреждения, составляет 2229 человека.

Очередь в детские сады, существующая для «планирования в семье перехода на услуги дошкольного образовательного учреждения», расписана до 2024 года. На данный момент она составляет 256 человек: на 2022 год – 193 человека; на 2023 год – 50 человек; на 2024 год – 13 человек. При этом сегодня в детских садах имеется 2460 мест, а услугами дошкольного образования охвачено 1973 ребенка (в возрасте от 1 года до 3 лет – 286 ребят, от 3 до 5 лет – 647, от 5 лет и старше – 940). Таким образом, свободных мест в дошкольных образовательных организациях города Мценска насчитывается 487.

Иными словами, очередь в городе существует, но при этом, согласно данным информационной системы «Виртуальная школа», мценские дети на 100 процентов обеспечены местами в детсадах «в соответствии с запросами населения». Кстати, в прошлом году Региональным центром оценки качества образования в Мценске было проведено мониторинговое исследование доступности дошкольного образования. Согласно результатам мониторинга, управление образование администрации города также достигло 100-процентного показателя «Воспитанники, зачисленные в ДОО».

ИА «Орелград»