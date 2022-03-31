В Орле трудных подростков стали чаще освобождать от наказания

В Орловском областном суде состоялись семинарские занятия по вопросам судебной практики.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, очные семинарские занятия прошли в Орле с судьями районных судов и мировыми судьями. Были обсуждены вопросы судебной практики, в том числе о рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних за 2020 год и первое полугодие 2021 года. Основные данные озвучила судья Орловского областного суда Ольга Зуенко. Она отметила, что уже четыре года наблюдается тенденция уменьшения количества таких дел.

«В 2020 году и первом полугодии 2021 года несовершеннолетние осуждались в основном за квалифицированные кражи (ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ), незаконные действия с наркотическими средствами, грабеж, неправомерное завладение транспортным средством, разбой», — пояснила докладчица. В качестве основных видов наказаний, по ее словам, чаще всего назначались реальное и условное осуждение к лишению свободы.

«При этом Ольга Зуенко отметила, что в первом полугодии 2021 года судьи чаще стали применять специальные для несовершеннолетних основания освобождения от наказания (применение принудительных мер воспитательного воздействия), — рассказали в пресс-службе облсуда. — Также было отмечено, что районные суды стали больше уделять внимание профилактическому воздействию судебных процессов. Увеличилось число выносимых частных постановлений в адрес органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что в Орловской области в 2021 году районными судами было осуждено 37 несовершеннолетних, тогда как в 2020 году – 39. К лишению свободы были приговорены 9 подростков.

ИА «Орелград»