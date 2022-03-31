В Орловской области растет объем производства продуктов питания

Отгружено товаров более чем на 11 миллиардов.

За два первых месяца 2022 года в Орловской области наметилось увеличение объема отгруженных продуктов питания собственного производства. Об этом свидетельствуют данные «Орелстата».

Объем продукции, относящейся к производству пищевых продуктов составил 11 миллирдов 345,3 миллионов рублей. Темп роста составил 116,1 % к аналогичному периоду 2021 года.

«Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за январь-февраль 2022 года произведено:

мясо КРС, свинина, баранина и мясо прочих животных – 10,6 тыс. тонн (104,9 % к 2021 году);

мясо и субпродукты птицы – 4,6 тыс. тонн (100 % к 2021 году);

продукты из мяса и мяса птицы – 643,5 тонн (рост в 37,5 раза к уровню 2021 года);

молоко жидкое обработанное – 2,3 тыс. тонн (105 % к 2021 году);

масло сливочное – 601 тонна (139 % к 2021 году);

сыры – 1,9 тыс. тонн (131,8 % к 20201 году);

мука –16,8 тыс. тонн (144,5 % к 2021 году);

крупа – 10,5 тыс. тонн (103,1 % к 2021 году);

крахмал – 2,9 тыс. тонн (107 % к 2021 году);

кондитерские изделия – 850 тонн (125,1 % к 2021 году);

комбикорм – 133,8 тыс. тонн (113,3 %);

масло растительное – 26,9 тыс. тонн (109,4 % к 2021 году)», — сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на «Орелстат».

ИА «Орелград»