Автоматы упростили орловцам получение электронных подписей

В налоговых инспекциях региона установлены вендинговые аппараты с токенами.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, аппараты установлены по договору с организацией, занимающейся вендинговой торговлей. Мера признана упростить процедуру получения бесплатной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Вендинговый аппарат в целом представляет собой автоматизированное устройство, самостоятельно торгующее различными товарами в мелкой рознице. По сути, это простейший робот, который принимает оплату от покупателя, после чего выдает ему товар. Вендинговые аппараты используются для продаж широкого спектра товаров и услуг. В данном случае в роли товара выступают токены.

«Такое решение было принято для удобства налогоплательщиков, — пояснили в пресс-службе регионального управления ФНС России. — Теперь, в случае отсутствия у заявителя сертифицированного носителя ключевой информации (токена), необходимого для получения КЭП, приобрести его можно тут же, в здании налогового органа».

Раньше выдачей КЭП занимались коммерческие удостоверяющие центры. Однако с 1 января 2022 года функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, возложены на налоговую службу. Регистрацией и выдачей КЭП занимаются удостоверяющие центры ФНС (УЦ).

«Электронная подпись, выданная УЦ ФНС России, может использоваться на всех электронных площадках и сервисах, а также при предоставлении налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, — говорят налоговики. — В рамках предоставления услуги по выдаче КЭП действует принцип экстерриториальности, то есть заявитель может обратиться в любой налоговый орган, независимо от места жительства и места регистрации организации или ИП. Для получения КЭП заявителю необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и носитель ключевой информации (токен), который должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России или ФСБ России».

Выдавать КЭП бесплатно налоговики начали с 1 июля 2021 года, когда стартовал переходный период. В целом в регионе с учетом переходного периода налоговыми удостоверяющими центрами выдано уже более 4340 таких подписей. Примерно треть выдач приходится на областной центр. Как сообщила ранее инспекция ФНС России по городу Орлу, по состоянию на начало марта 2022 года, начиная с 1 июля 2021 года, в областной столице было выпущено 1357 КЭП, в том числе 704 подписи для индивидуальных предпринимателей и 653 подписи для юридических лиц.

ИА «Орелград»