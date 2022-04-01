Клычков решил судьбу «Орловского издательского дома»

Государственное унитарное предприятие станет бюджетным учреждением.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о реорганизации государственного унитарного предприятия «Орловский издательский дом». Оно будет преобразовано в бюджетное учреждение с прежним наименованием. Как пояснила по этому поводу пресс-служба губернатора, основной целью деятельности «нового» учреждения станет «осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти в сфере средств массовой информации». Его учредителем выступит администрации губернатора и правительства Орловской области.

«До 1 августа 2022 года будут проведены организационно-правовые мероприятия по реорганизации ГУПа, — сообщает пресс-служба губернатора. — Кроме того, в установленный срок будет сформировано государственное задание для бюджетного учреждения. Региональный департамент государственного имущества и земельных отношений внесет соответствующие изменения в реестр государственной собственности Орловской области».

Ранее власти Орловской области приняли решение о преобразовании целого ряда ГУПов в бюджетные учреждения с сохранением основного вида деятельности. Дело в том, что федеральным законодательством введен запрет деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Поэтому в регионе таковые решили реорганизовать или ликвидировать в срок до 1 января 2025 года. В противном случае такие предприятия будут ликвидированы в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

По данным областного правительства, в реестре государственной собственности Орловской области на начало 2020 года числились 8 государственных унитарных предприятий. В соответствии с планом реформирования два ГУПа планируется преобразовать в хозяйственные общества в рамках процедуры приватизации с сохранением 100 процентов акций в госсобственности Орловской области. Речь идет о санатории «Дубрава» и ГУП «Медтехника». А путем «орловского издательского дома» пройдут еще четыре ГУПа: «Орелфармация», «Дорожная служба», «Ветсанутильзавод «Орловский» и «Кафе».

«Во всех муниципальных образованиях региона, где созданы и действуют муниципальные унитарные предприятия, также разработаны планы их реформирования на период до 1 января 2025 года, — сообщила ранее пресс-служба губернатора. — В соответствии с ними предполагается в 2022 году реорганизовать путем преобразования в муниципальное учреждение один МУП, ликвидировать два МУПа. В 2023 году планируется реорганизовать путем преобразования в хозяйственные общества в рамках процедуры приватизации 16 МУПов, реорганизовать путем преобразования в муниципальное учреждение один МУП, ликвидировать пять МУПов».