Около тысячи орловцев будут призваны в армию этой весной

1.4.2022 | 16:57 Новости, Общество

Стартовал весенний призыв.

Около тысячи уроженцев Орловской области будут призваны этой весной в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Сергея Романова, начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области.

Весенний призыв стартовал сегодня, 1 апреля, и продлится до 15 июля. Сообщается, что орловцы в большинстве своем будут служить в воинских частях, дислоцирующиеся в пределах Западного военного округа.

«Все призывники перед отправкой в войска будут обеспечены установленными видами довольствия, в том числе – средствами индивидуальной защиты (масками). Кроме этого, им будут выдаваться банковские и персональные электронные карты», — отметил Сергей Романов.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин акцентировал внимание на том, что солдаты-срочники и резервисты не будут привлекаться к участию в спецоперации России на территории Украины.

ИА «Орелград»

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