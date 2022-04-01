Орловчанка стала жертвой пьяного водителя без прав

Суд в Хотынце рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП.

Хотынецкий районный суд рассмотрел дело в отношении гражданина, совершившего наезд на пешехода со смертельным исходом. Как пояснили в пресс-службе суда, молодой человек был признан виновным в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных статьями 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Совершил он их в ноябре 2021 года. Установлено, что в тот день мужчина сел за руль не принадлежавшего ему автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что действующего водительского удостоверения на тот момент у него не было, так как в 2019 году суд лишил его водительских прав.

Более того, фары автомобиля были затемнены, предположительно, лаком. Возможно, эта «тонировка» также стала сопутствующим фактором. Как бы то ни было, но ДТП произошло около 17 часов, когда пьяный водитель двигался по автодороге Болхов-Орел-Витебск-Хотынец в направлении от поселка Жудерский к поселку Хотынец. Он не справился с управлением, из-за чего автомобиль сначала выехал на полосу встречного движения, а затем на левую обочину, по которой в тот момент двигалась женщина-пешеход.

Машина на большой скорости сбила женщину, скончавшуюся от полученных травм. Водитель от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался, что приравнивается к нахождению в состоянии опьянения. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суду он рассказал, что в тот день на автомобиле поехал за детьми в деревню Алехино. Там встретил знакомого, с которым употребил спиртное. По дороге домой «чувствовал себя хорошо, двигался со скоростью примерно 80 км/час, на дальнем свете фар».

В дороге он якобы «отвлекся на ребенка, обернувшись назад, так как дочь встала с сиденья, и в этот момент почувствовал сильный удар в область груди и головы». Не помнит, как выехал на встречную полосу и на обочину. Очнулся оттого, что его звали дети, а машина стояла в поле. От сотрудников полиции узнал, что сбил насмерть человека. Суд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии-поселении и последующим лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Также суд взыскал с него в пользу родственника погибшей 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

ИА «Орелград»