Санаторий «Орловчанка» признан виновным по делу о закупке антисептиков

Управление ФАС поставило точку в антимонопольном разбирательстве.

Комиссия Орловского УФАС России признала факт нарушения детским санаторием «Орловчанка» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Нарушения были выявлены при проведении запроса котировок в электронной форме на закупку дезинфицирующих средств. В связи с тем, что договор, заключенный по результатам проведенного запроса котировок, уже исполнен, антимонопольная служба решила не выдавать предписание в адрес БУЗ ОО «Детский санаторий «Орловчанка». Административное производство также не будет возбуждено — в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Таким образом, бюджетное учреждение признано виновным, но фактически наказано не будет.

Как уже рассказывал «Орелград», дело на «Орловчанку» было открыто в октябре 2021 года по материалам, поступившим из региональной Контрольно-счетной палаты. Аудиторы тогда как раз завершили проверку целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных санаторию. Внимание проверяющих привлекал закупка дезинфицирующих средств, проведенная еще в августе 2020 года, то есть когда пандемия коронавируса только набирала силу.

Начальная максимальная цена контракта составила 73 333 рублей. Разбирательство показало, что на участие в запросе котировок было подано шесть заявок. Все они по итогам предварительного рассмотрения были допущены к процедуре торгов. В результате договор был заключен с компанией «Савир», предложившей наименьшую цену. Однако комиссия УФАС позднее установила, что показатели товара, предложенные фирмой-победителем, а также еще одним участвовавшим в торгах ИП, не соответствовали требованиям заказчика.

Следовательно, две заявки не должны были быть допущены к участию в запросе котировок. Однако они не только были допущены, одна из них, напомним, победила. В решении представителей санатория антимонопольщики усмотрели «действия, которые привели или могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции». Ведь можно сказать, что, по сути, был нарушен порядка определения победителя запроса котировок.