Советник орловского губернатора подтвердил взрыв в небе над Белгородом

1.4.2022 | 14:21 Новости, Политика, Происшествия

Российские телеграмм-каналы сообщают о том, что российские ПВО сбили украинскую ракету.

Сергей Лежнев, уроженец Белгородской области и советник орловского губернатора, со ссылкой на жену, находящуюся в Белгороде, подтвердил взрыв в небе над городом.

«Только что супруга прислала фотографию. Гуляла с дочкой в парке, слышан был хлопок в небе», — сообщил Лежнев в 13.24 в своем телеграмм-канале.

Одновременно в российских телеграмм-каналах массово стала появляться информация о попытке Украины нанести ракетный удар по Белгороду. Сообщалось, что российские ПВО отразили угрозу.

«По Белгороду бьют ракетами. ПВО сбивают. Сейчас», — сообщил в 13.25 авторитетный телеграмм-канал «Политджойстик/Politjoystic».

Местные жители, в свою очередь, в соцсетях делятся переживаниями о мощном взрыве, который был слышен в разных районах облстной столицы. Также появились фотографии белгородского неба с предположительным следом от ракеты ПВО.

Ранее федеральные СМИ сообщали об украинской атаке нефтебазы, расположенной в Белгородской области. Диверсия произошла сегодня ранним утром.

ИА «Орелград», фото телеграмм-канал «Читай пока не запретили!»

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