В Орле назвали «справедливую» цену поездки на трамвае

Город решил ориентироваться на оценки столичных экспертов.

Администрация города Орла внесла изменения в собственное постановление от 5 марта об утверждении программы поддержки муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом. Как уже писал «Орелград», программа призвана спасти от банкротства МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Выделить на это обещают 407 миллионов рублей из бюджета Орловской области и 11,353 миллиона из бюджета Орла.

Часть средств МУП должен получить в качестве компенсации разницы между экономически обоснованной себестоимостью перевозки пассажиров и багажа и регулируемым тарифом. В документе отмечено, что расчеты производятся на основании экономически обоснованной себестоимости. Вопрос в том, на какое экономическое обоснование ориентироваться, ведь видение перевозчиков и чиновников на этот счет обычно заметно отличается.

И вот теперь мэрия дополнила свою программу новым абзацем. Согласно ему, экономически обоснованная стоимость перевозки рассчитана в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования». Эта методичка была введена в действие распоряжением Минтранса России в 2013 году. Произведенные согласно ей расчеты показали, что экономически обоснованная стоимость перевозки пассажиров и багажа трамваем составляет 89,7 рубля, троллейбусом — 73,84 рубля.

Поправка была внесена в этот важный документ фактически одновременно с рассмотрением инициативы мэрии на сессии Орловского горсовета. Народные избранники поддержали предложение администрации об индексации регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в пределах инфляции. В мэрии напомнили, что в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Орле была повышена 1 мая 2021 года и составила 20 рублей при оплате банковской картой и 23 рубля при оплате наличными. Инфляция в прошлом году составила 8,4 процента, значит, мэрия может повысить плату за проезд в пределах двух рублей.

«Такие меры являются объективной необходимостью компенсации инфляционного роста себестоимости транспортных перевозок, — такой комментарий дал заместитель мэра Орла Алексей Степанов. — Индексация платы производится путем умножения действующего тарифа на фактический индекс потребительских цен, основываясь на статистических данных за период, прошедший с последней даты увеличения тарифа. Таким образом, является техническим приведением размера тарифа в соответствие с действующими ценами».

ИА «Орелград»