Возбуждены уголовные дела в отношении начальника УКС Орла, который не оплатил услуги подрядчика

Город задолжал предпринимателю более восьми миллионов, из-за чего он не смог участвовать в новых конкурсных процедурах.

Прокурорская проверка привела к возбуждению уголовных дел в отношении начальника Управления капитального строительства г. Орла. Причиной стало неисполнение финансовых обязательств перед одним из городских подрядчиков.

Предприниматель не получил полученные 8,4 миллионов рублей, из-за чего не смог участвовать в конкурсных процедурах 2022 года. Ситуацию он изложил на личном приеме у областного прокурора, после чего началась проверка.

Помимо традиционной для чиновников статьи «превышение должностных полномочий», возбуждено также дело по статье «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

«Установлено, что в январе 2021 г. муниципальным казенным учреждением «УКС г. Орла» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключены муниципальные контракты с хозяйствующим субъектом на выполнение работ по ремонту ряда дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах г. Орла.

Вопреки требованиям закона заказчиком допущены нарушения, влекущие ограничение прав юридического лица. Так, в ноябре 2021 г. заказчиком в лице начальника учреждения подписаны акты приемки выполненных работ, справки об их стоимости. Замечаний к качеству работ на момент их приемки не имелось. Несмотря на это, работы по исполненным контрактам до настоящего времени не оплачены», — рассказала пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»