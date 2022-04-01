Житель Орла получил 15-летний срок за двойное убийство

Во время застолья мужчина зарезал собутыльницу и забил до смерти хозяина квартиры.

36-летний орловец получил 15 лет строгого режима за убийство двух человек, совершенное летом прошлого года. Как и многие аналогичные трагедии, все случилось в процессе распития спиртных напитков.

По информации пресс-службы прокуратуры, уголовное дело было возбуждено по статье «убийство двух лиц», а государственное обвинение в Орловском областном суде было поддержано прокурором Орловской области Алексеем Тимошиным.

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 15 на 16 июня 2021 года осужденный находился в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов Железнодорожного района города Орла, где распивал спиртное со своими знакомыми. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес своей 47-летней знакомой множественные проникающие ножевые ранения в область груди и шеи, от которых она скончалась на месте, а затем нанес 66-летнему хозяину квартиры свыше 10 ударов по голове деревянным табуретом, от причинения которых последний скончался спустя непродолжительное время», — рассказали подробности в пресс-службе Следственного комитета.

ИА «Орелград»