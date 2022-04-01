Житель Орловской области повздорил с ветеринарами из-за собак

Отказавшемуся вакцинировать животных орловцу вынесли предостережение.

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, тревожный сигнал в это ведомство поступил из управления ветеринарии Орловской области. Государственные ветработники проводили на территории Мценского района плановую работу по клиническому осмотру и вакцинации домашних животных. Один из местных жителей отказался предъявить им двух своих собак для проведения такого осмотра и профилактической иммунизации против бешенства.

В результате гражданину было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона. Специалисты пояснили, что действия амчанина нарушают как ветеринарные правила по предотвращению распространения и ликвидацию очагов бешенства, так и нормы закона «О ветеринарии». Гражданину было предложено «обеспечить своевременное предоставление специалистам в области ветеринарии собак для проведения клинического осмотра и профилактической иммунизации против бешенства». В случае отказа могут быть применены более жесткие меры воздействия.

По данным правительства Орловской области, последние четыре года в регионе фиксируется снижение заболеваемости животных бешенством. Если в 2018 году было зарегистрировано 56 случаев, то в 2019 году всего шесть, а в 2020 году — четыре случая. В 2021 году в Орловской области был выявлен только один случай заболевания животных бешенством. Положительная статистика является результатом плановой профилактической вакцинации домашних животных, уточнили в пресс-службе губернатора. В 2021 году она охватила более 189 тысяч домашних животных. Кроме того, в дикой фауне было разложено 65 тысяч доз вакцины.

Как ранее сообщили в управлении ветеринарии, региональная лабораторная сеть проводит широкий спектр исследований биоматериала, патологического материала, проб продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок для животных. На территории Орловской области осуществляют свою деятельность шесть межрайонных ветеринарных лабораторий и два диагностических отдела. В 2021 году они сообща провели 45 тысяч бактериологических исследований, 39 тысяч серологических, 15 тысяч биохимических, а также другие исследования. За 2021 год было получено всего 1987 положительных результатов лабораторных исследований.

ИА «Орелград»