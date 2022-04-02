Напавший на сотрудника колонии заключенный получил новый срок

Дело об инциденте в колонии рассмотрел суд в Орловской области.

Решение по данному уголовному делу вынес Урицкий районный суд Орловской области. Оно прошло с участием сразу трех государственных обвинителей. В роли подсудимого выступил заключенный, отбывающий наказание в исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино. Срок он отбывает по приговору Октябрьского районного суда Белгорода, признавшего мужчину виновным по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Примечательно, что сначала осужденный отбывал наказание в Мценской колонии-поселении, но затем по решению районного суда был переведен для дальнейшего отбытия наказания в исправительную колонию общего режима, где ему надлежало провести еще более года. Однако белгородцу придется задержаться за решеткой. Дело в том, что в ноябре 2021 года он «умышлено попытался применить насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении младшего инспектора отдела безопасности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Иными словами, заключенный напал на прапорщика внутренней службы, согласно приговору, произошло это во время обыска камеры, в которой находился осужденный. Последний яростно протестовал против обыска камеры и попытался нанести инспектору удар кулаком по лицу, однако инспектор от этого удара увернулся. В судебном заседании обвиняемый вину признал и заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. За содеянное он получил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 2 месяца. А с учетом неотбытой части предыдущего наказания за решеткой ему предстоит провести 2 года и 3 месяца. Кстати, его ожидает очередной перевод – на этот раз в исправительную колонию строгого режима.

ИА «Орелград»