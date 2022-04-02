Орловским пациентам с COVID-19 помогут новые технологии

На Орловщине к лечению больных коронавирусом подключат телемедицину.

Департамент здравоохранения Орловской области издал приказ об организации оказания консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Она предназначена гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, такую помощь планируется оказывать орловцам с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекцией и гриппа. Речь идет о тех больных, кто получает медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть на дому, но находится под наблюдением местных медиков.

Руководитель департамента здравоохранения Станислав Шувалов уже утвердил перечень бюджетных учреждений, которые будут участвовать в оказании консультативной помощи с применением телемедицинских технологий. В список вошли больница имени Боткина, поликлиники №№ 1, 2 и 3 в Орле, а также шесть центральных районных больниц – Плещеевская, Ливенская, Мценская, Покровская, Нарышкинская и Кромская.

Главным врачам указанных учреждений приказано обеспечить оперативное оказание телемедицинской помощи в соответствии с нормами закона о здоровье и соответствующего приказа Министерства здравоохранения РФ. В частности, в каждом учреждении должны быть назначены ответственные за дистанционное взаимодействие медицинских работников с пациентами. Больницы и поликлиники обязаны выделить необходимое помещение, средства связи и оборудование для проведения консультаций и консилиумов врачей, а также обучить своих работников навыкам применения телемедицинских технологий.

Данные об оказании таких услуг подлежат отдельному статистическому учету и анализу. Также Шувалов поручил подчиненным обеспечить формирование реестров счетов на медицинские услуги, оказанные с применением телемедицинских технологий. А информацию о проведении таких консультаций должна быть размещена на информационных стендах и официальных сайтах медучреждений. Организационно-методическую помощь больницам и поликлиникам окажет областной Медицинский информационно-аналитический центр.

ИА «Орелград»