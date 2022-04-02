В магазине под Орлом предлагали купить просроченную колбасу

В Орловском районе сняли с реализации просроченные товары.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушения ветеринарного законодательства и технических регламентов были выявлены при проведении плановой проверки молочно-товарной фермы и магазина компании «Березки» в Орловском районе. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие было проведено в соответствии с планом проверок, утвержденным Генеральной прокуратурой РФ. Компания занимается животноводством, а также производством и реализацией продуктов питания.

При проверке магазина были вскрыты факты совместного хранения доброкачественной и недоброкачественной продукции. А в продаже находились продукты, которые с точки зрения закона представляют собой угрозу для здоровья потребителей. Так, что товаров продавалась без указания сроков годности и условий хранения, дат выработки. Кроме того были найдены продукты с истекшим сроком годности — замороженная рыба, пельмени и колбасные изделия.

«Общий вес недоброкачественной продукции составил 15,3 кг, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Указанная продукция снята с реализации и утилизирована в соответствии с действующим законодательством РФ».

Немало претензий у инспекторов возникло к работе молочно-товарной фермы этой же компании. Так, было установлено, что она огорожена не полностью, что не исключает проникновения диких и бродячих животных на территорию хозяйства. На ферме отсутствует навозохранилище или специальная площадка для биотермического обеззараживания навоза. В молочном блоке пол имеет глубокие трещины, в которых застаивается жидкость. Ворота и двери покрыты плесенью, на стенах имеются места с отколотой кафельной плиткой, что «препятствует проведению мойки и дезинфекции помещения и ставит под сомнение качество их проведения».

«По результатам проверки АО «Березки» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, — добавили в ведомстве. — Выдано предписание об устранении выявленных нарушений».

ИА «Орелград»