Орловец потребовал 5 миллионов за отключенный в его доме свет

Житель Мценского района решил «проучить» энергетиков.

В Орловской области суд защитил права потребителя коммунальной услуги, а именно услуги электроснабжения. Подробности любопытного процесса сообщает пресс-служба Мценского райсуда. Иск подал местный житель, который пожаловался на то, что энергетики незаконно отключили у него свет. В иске он указал, что ему принадлежит половина частного дома. В апреле прошлого года жилье осталось без электричества, так как подача ресурса была прекращена. В энергокомпании это объяснили наличием задолженности по оплате электричества.

«Истец считал, что при отключении электроэнергии был нарушен установленный порядок, так как его об этом не уведомили, — следует из сообщения районного суда. — В связи с указанными обстоятельствами истец полагал, что обязанность по оплате коммунальной услуги у него не возникла, ответчик – энергоснабжающая организация — не доказала обоснованность произведенных начислений задолженности, и правоотношения между ним и ответчиком отсутствуют».

Кроме того, истец заявил, что действиями компании-ответчика ему был причинен моральный вред, который он оценил в 5 миллионов рублей. В суде амчанин просил не только денег. Он требовал обязать ответчика восстановить подачу электроснабжения. Суд, разбираясь в споре, привлек к участию в деле третьих лиц: родственника одного из собственников дома, в котором было отключено электричество, и АО «Орелоблэнерго». Энергетики стояли на своем: по их подсчетам, задолженность за электричество по состоянию на февраль 2021 года составляла 8398,21 рубля.

Они уверяли, что в феврале прошлого года истцу было направлено уведомление о планируемом ограничении (приостановлении) подачи электроэнергии в связи с образовавшейся задолженностью. На момент отключения света долг вырос до 9494,24 рублей, что превышало сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления. При этом установленный законом порядок ограничения режима потребления электроэнергии был соблюден – такой позиции придерживался ответчик.

Суд проверил доводы и установил, что процедура все-таки была нарушена. Уведомление о планируемом приостановлении подачи электроэнергии было направлено по почте по месту нахождения дома. Но из копии домовой книги следует, что в этом доме никто по месту жительства не зарегистрирован. Письмо не было вручено истцу и 22 марта 2021 года было возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения. Истец же, как установил суд, зарегистрирован по месту жительства по иному адресу, на который энергетики уведомление не направляли. Важно то, что этот адрес им также был известен – данное обстоятельство установил суд.

Требования истца были удовлетворены, но частично. Так, суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 5000 рублей, а не 5 миллионов, как тот просил. Кроме того, энергетиков оштрафовали на 2500 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Решение было обжаловано ответчиком, но апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда оно было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»