Песню орловского заключенного послушают в Москве

Выбран финалист от региона для участия в конкурсе «Калина красная».

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, жюри огласило итоги регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Калина красная». Он предназначен для осужденных и пользуется в их среде большой популярностью. В каждом регионе сначала проводится отборочный этап. Затем лучшие работы направляются в Федеральную службу исполнения наказаний для участия в финальном этапе. Отметим, что сами заключенные в Москву в этом году не поедут. Туда высылаются видеоролики исполнителей. Как уточнили в УФСИН, по единогласному мнению жюри победителем конкурса среди осужденных Орловской области был признан осужденный Б. из исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны. Победу ему принесло исполнение песни «Без тебя».

«В этом году заявки на участие в региональном этапе поступили в управление ФСИН России по Орловской области из шести подведомственных учреждений, — рассказали также в пресс-службе ведомства. — Большинство произведений — авторские, что является одним из основных требований положения о конкурсе».

В этом году конкурс «Калина красная» проводится уже в 19-й раз. Итоги традиционно оглашаются в декабре. В минувшем году, например, победителями были признаны осужденные из 17-ти регионов России. Их конкурсные номера прозвучали в ходе специальной церемонии, проведенной впервые за время существования конкурса вместо традиционного финального гала-концерта победителей. Мероприятие транслировалось в прямом эфире во всех 84 территориальных органах ФСИН и для осужденных и сотрудников в более чем 700 пенитенциарных учреждениях России.

Как сообщается на сайте организаторов, конкурс «Калина Красная» — крупнейшая в истории современной России творческая акция, посвященная социальной реабилитации осужденных. Подсчитано, что за все время его проведения в отборочных и финальных этапах приняли участие более 17 тысяч осужденных. Многие из них после освобождения стали законопослушными гражданами.

ИА «Орелград»