Под Орлом нетрезвый мужчина поколотил прохожего доской

3.4.2022 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Фигурировавшая в материалах уголовного дела доска была признана оружием.

В Орловской области до суда дошло уголовное дело, возбужденное  в отношении жителя Залегощенского района. Органы предварительного расследования обвиняли мужчину в причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. В материалах дела указано, что преступление было совершено с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Подробности сообщили в пресс-службе Дмитровского районного суда, где было рассмотрено дело. Кстати, заведено оно было по части 2 статьи 112 УК РФ. Как установило следствие, 16 мая 2021 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на улице поругался с прохожим. Что именно стало причиной ссоры, он вспомнить не смог. Однако подсудимый вспомнил, что решил разобраться с прохожим при помощи грубой физической силы.

Действовал он умышленно, желая причинить оппоненту боль и физический вред. Подсудимый вооружился подобранной с земли доской и  нанес ею потерпевшему не менее двух ударов, которые пришлись в левую руку. Потерпевший не только испытал сильную боль. Он был вынужден обратиться за медицинской помощью, а лечение заняло более трех недель. Впрочем, подсудимому удалось избежать наказания. Уже в судебном заседании на предварительном слушании потерпевшей заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Он пояснил, что обидчик возместил ему причиненный преступлением вред путем  принесения извинений. В результате постановлением суда уголовное дело в отношении хулигана было прекращено.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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