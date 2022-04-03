Под Орлом животных содержали в опасных условиях

Сразу несколько ферм-нарушителей обнаружили в Орловской области.

В Ливенском районе Орловской области фермы по содержанию крупного рогатого скота работали с нарушениями ветеринарно-санитарных правил. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. На днях сотрудники этого ведомства провели плановую выездную проверку в отношении местного сельскохозяйственного предприятия. В частности, были проинспектированы три его структурных подразделения, которые представляют собой три самостоятельные фермы.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений установленных требований в области ветеринарии. В ведомстве привели несколько примеров. Так, претензии возникли к «заборам». На одной из ферм необходимое ограждение отсутствует, а на двух других оно имеется, но не соответствует установленным нормам. Это означает, что на территории ферм могут проникать другие животные, в том числе дикие звери, которые могут являться носителями различных опасных заболеваний. Например, лисы разносят бешенство, а этот смертельно опасный вирус является общим для человека и животных.

«Территории структурных подразделений не разделяются на изолированные друг от друга зоны (производственную, административно-хозяйственную, зону хранения и подготовки кормов, зону хранения и переработки навоза, зону карантинирования животных), — пояснили также в Россельхознадзоре. — При въезде отсутствуют помещения (площадки) для обработки транспортных средств в целях дезинфекции внешних поверхностей, а также санпропускники при входе в производственные зоны и дезинфекционные ванночки для обработки обуви при входе в животноводческие помещения».

Навоз не утилизируется в установленном порядке и не обеззараживается, а вывозится и складируется рядом с фермами прямо на земле и выгульных площадках. Также проверяющие выяснили, что слабых и больных животных не изолируют для лечения – на фермах попросту нет отдельных станков с перегородками. Кроме того, в проверенных подразделениях «имеется пересечение дорог, используемых для вывоза навоза, трупов животных, отходов, и дорог, используемых для подвоза здоровых животных, кормов, вывоза молока сырого».

Все вышеперечисленное подпадает под санкции статьи 10.6 ч.1 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». По результатам проверки собственнику потенциально опасных ферм было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»