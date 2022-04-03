Рецидивисты в Орловской области немного «притихли»

В регионе отмечено снижение уровня повторной преступности.

В Орловской области в 2021 году было зафиксировано снижение уровня так называемой повторной преступности на 8,8 процента. Такие данные приведены в годовом отчете регионального УМВД. Всего в минувшем году в регионе было зарегистрировано 2226 преступлений, совершенных людьми, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности. Удельный вес повторной преступности в ее структуре составил 59,2 процента, что на 0,7 процента меньше показателя 2020 года. По оценкам УМВД, снижение количества рецидивных преступлений связано с мероприятиями, которые проводят органы внутренних дел и их коллеги из других силовых ведомств.

С другой стороны, нельзя не заметить, что каждые 6 из 10 преступлений в регионе в прошлом году, по сути, совершали рецидивисты. Из отчета следует, что в прошлом году сотрудниками полиции во взаимодействии с заинтересованными правоохранительными органами и органами государственной власти «осуществлялось комплексное воздействие на лиц, ранее совершавших преступления». Добавим, что по состоянию на 1 января 2022 года на профилактическом учете в органах внутренних дел Орловской области состояло 1540 человек, осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества либо к условному наказанию.

На списочном учете также находится 1618 человек из числа ранее судимых лиц. В отношении 383 из них осуществляется административный надзор. Однако не все бывшие осужденные строго соблюдают ограничения, наложенные на них судами. Так, в прошлом году в регионе по фактам уклонения от административного надзора было возбуждено 26 уголовных дел по статье 314.1 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, за несоблюдение поднадзорными гражданами установленных в отношении них ограничений и невыполнение обязанностей было составлено 634 административных протокола по статье 19.24 KoAП РФ.

ИА «Орелград»