В Мценске чиновники и гаишники немного поборолись с коррупцией

Антикоррупционную информационную акцию провели под Орлом.

Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Мценский» провели информационную акцию «Скажи коррупции нет!». Об этом сообщается на сайте регионального управления ГИБДД: «полицейские проинформировали граждан об ответственности за данное преступное деяние», Кроме того, они провели опрос среди водителей и прохожих, которых спрашивали об их отношении к коррупции. Попутно респондентов также предупреждали о возможной ответственности.

«Успех в борьбе с коррупцией во многом зависит и от сознательности самих граждан, — подчеркнули в УГИБДД. — Всем участникам акции сотрудники Госавтоинспекции раздали специальные памятки». Тем временем, администрация Мценска утвердила итоги реализации муниципальной программы противодействия коррупции. В числе прочего она предусматривает совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы. Кроме того, предусмотрена организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции.

Власти отмечают, что в администрации работает «телефон доверия», а на ее сайте предусмотрена техническая возможность для всех граждан сообщать об известных им фактах коррупционных правонарушений, а также «о причинах и условиях, способствующих им». Несмотря на это, за 2021 год ни одного обращения граждан и организаций в администрацию Мценска по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих не поступило. Поэтому и бороться было как бы и не с чем.

К успехам в этой сфере отчет чиновников относит публикацию материалов по антикоррупционной пропаганде. Например, на сайте администрации города существует специальный раздел «Борьба с коррупцией». В нем размещены нормативные акты и различные информации антикоррупционой направленности, а также сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих. Также сообщается, что в 2021 году два муниципальных служащих администрации Мценска прошли курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности. Потрачено на это было 13 500 казенных рублей, или 90 процентов от запланированного объема средств. Иными словами полторы тысячи рублей на антикоррупционных курсах местным чиновникам даже удалось сэкономить.

ИА «Орелград»