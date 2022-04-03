В Орле накажут мэра и депутатов, утаивших доходы

Власти областного центра определились с мерами ответственности.

Орловский городской Совет народных депутатов в первом чтении одобрил пакет мер наказания, которые будут применяться к депутатам и мэру города Орла за предоставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Речь идет об ответственности на тот случай, если искажение этих сведений является несущественным. В противном случае вопрос о наказании решается компетентными правоохранительными органами. Отметим, что новый городской порядок коснется и отчетов о доходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей мэра и депутатов.

Проект документа предусматривает пять возможных мер ответственности за искажение личных финансовых отчетов. Так, к любому депутату горсовета и мэру, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, в качестве первоочередной меры может быть применено наказание в виде предупреждения. На второй ступени в списке стоит освобождение депутата от должности в горсовете с лишением права занимать должности в парламенте вплоть до прекращения срока его полномочий. Далее следует освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением такого права до конца полномочий.

Наиболее строгими мерами ответственности станут запреты занимать должности в горсовете и исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока их действия. По условиям, решение горсовета о применении мер ответственности принимается не позднее чем через 30 дней со дня поступления информации о том, что мэр или депутат что-то утаил в своей декларации. В любом случае решение будет приниматься коллегиально, при этом должны учитываться «неоднократность и характер искажения представленных сведений, а также обстоятельства, при которых такое искажение допущено».

Решение городского Совета о применении мер ответственности будет считаться принятым, если за него проголосует более половины от установленной численности депутатов. Впрочем, и мэр, и любой «наказанный» нардеп имеют право обжаловать вынесенное в отношении них решение вплоть до обращения в суд. Остается добавить, что проект документа еще может быть доработан. Парламентарии предложили всем «субъектам правотворческой инициативы» представить в Орловский горсовет замечания и предложения к этому проекту в срок до 13 апреля 2022 включительно.

ИА «Орелград»