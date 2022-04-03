В Орле подвели неутешительные итоги приватизации

План продажи муниципального имущества выполнен всего на 2 процента.

Администрация Орла представила отчет об итогах реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города на 2021 год. Сам план был утвержден решением Орловского городского Совета народных депутатов в ноябре прошлого года, а отчет чиновников городской парламент заслушал на прошедшей сессии. Из него следует, что мэрией в 2021 году было проведена работа по продаже 32-х объектов недвижимого имущества и двух пакетов акций, полностью принадлежащих муниципалитету. Речь идет о 100-процентных пакетах акций АО «Управление капитального строительства» и АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель».

«В результате проведенной работы реализовано 12 объектов недвижимости на общую сумму 24,347 миллиона рублей, или 2,2 процента от прогнозируемых доходов городского бюджета от реализации муниципального имущества на 2021 год, — говорится в отчете администрации областного центра. — По остальным объектам недвижимости, включая пакеты акций АО «Управление капитального строительства» и АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», объявленные неоднократно управлением муниципального имущества и землепользования процедуры торгов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие».

Обращает на себя внимание и тот факт, что в план неоднократно вносились изменения и дополнения. Например, в течение прошлого года изменялся способ приватизации 22-х объектов недвижимости – если изначально планировалось провести по ним аукционы, то потом их решили продать путем публичного предложения. Изменения вносились и в условия продажи пакетов акций. Кстати, 24 объекта, оставшиеся не проданными, а также 100-процентный пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» решением Орловского горсовета включены в прогнозный план приватизации на 2022 год.

Что касается депутатов, то они информацию администрации города Орла об итогах приватизации приняли к сведению. Кроме того, парламентарии призвали мэрию принять исчерпывающие меры по повышению эффективности работы по реализации прогнозного плана и выполнению бюджетных назначений на 2022 год, связанных с продажей муниципального имущества.

ИА «Орелград»