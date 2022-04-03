В Орле родительский штаб поддержал идею, поддержанную  Путиным

Вопросы модернизации школ обсудили члены родительского сообщества.

В Орле прошло заседание штаба родительского общественного контроля, который действует при региональном департаменте образования. Как пояснили в этом ведомстве. Само мероприятие прошло на базе регионального центра оценки качества образования. Участники обсудили вопросы реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области». В частности, были затронуты темы проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций Покровского, Мценского и Новосильского районов.

Заместитель руководителя департамента, начальник областного управления общего образования Татьяна Патова в своем выступлении отметила: «Наша задача – сделать все возможное, чтобы идея, которая поддержана президентом, была выполнена на отлично. Работа должна быть четкой и синхронизированной». Напомним, что ранее тот же департамент обнародовал итоги ежегодного регионального мониторинга мнения родителей по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов. Целью акции является предотвращение незаконных поборов в школах.

В социологическом опросе приняли участие 470 человек. Они отвечали на вопросы анкеты, например, известен ли им телефон или адрес региональной постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в школах? Анализ показал, что 58 процентов опрошенных знают региональные телефоны «горячих линий». С документами о порядке оказания платных образовательных услуг, размещенных на школьных сайтах, знакомы 65 процентов родителей. Такое же количество респондентов заявили, что им известны условия добровольных пожертвований.

С локальными актами, регламентирующими контроль над расходованием родительских средств, знакомы 47 процентов. О номерах телефонов правоохранительных и контрольно-надзорных органов оказались осведомлены 210 участников опроса. Добавим, что на протяжении шести последних лет активными участниками мониторинга стали 4210 респондентов – родители учеников 94-х школ из 22-х муниципальных образований. В прошлом году мониторинг проводился в шести муниципальных образованиях.

ИА «Орелград»