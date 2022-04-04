Одна из улиц Орла может быть названа в честь Павла Дурова

Депутат Числов обратился с этой инициативой к мэру Парахину.

Орловское отделение ЛДПР официально выступило с инициативой назвать одну из местных улиц в честь основателя VK и Telegram Павла Дурова. Соответствующее письмо мэру Орла Юрию Парахину направил Владислав Числов, координатор местного ЛДПР и депутат облсовета.

«Meta (признана в России экстремистской организацией) разрешила публиковать контент, призывающий к насилию в адрес граждан России, из-за чего и была признана экстремистской в нашей стране. Вели себя откровенно неуважительно по отношению к российским пользователям многие другие платформы и социальные сети.

Павел Дуров не стал вводить ограничения на своей площадке Telegram, либо допускать возможность подобных призывов к насилию. Дуров предоставил российским пользователям возможность быть на связи с родными, коллегами и друзьями. Мы считаем, что такой жест и его действия должны быть увековечены в памяти именно нашего города.

Несмотря на свои одиозные поступки в прошлом, Павел Дуров является успешным программистом, который построил успешную карьеру в данной сфере и всего добился сам, он также является основателем социальной сети VK. Он может служить примером для подражания у нашей молодежи», — говорится в обращении.

Числов также отметил, что Орел в свое время называли «Силиконовой долиной Черноземья», поэтому улица Павла Дурова могла бы быть хорошим напоминанием о славных IT-традициях региона.