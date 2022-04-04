Орловца, зверски зарубившего собутыльника, будут охранять

Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в совершении убийства.

Покровский районный суд Орловской области по ходатайству следователя избрал меру пресечения в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве собутыльника. Он был взят под стражу в зале суда, а на время следствия его поместят в СИЗО, где он будет находиться под надежной охраной. Как уточнили в пресс-службе Покровского райсуда, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. По версии следствия, оно было совершено в ночь с 19 на 20 февраля 2022 года. Обвиняемый распивал спиртное со своим приятелем, к которому он пришел в гости. В ходе застолья между ними произошел словесный конфликт.

Когда время уже перевалило за полночь, охмелевший хозяин дома отправился спать. А вот его гость, все еще охваченный злобой, вышел во дворе, где нашел топор. Вернувшись в дом, он начал избивать спавшего на кровати собутыльника топором, причем удары по несчастному наносились лезвием. Этим убийца не ограничился. Он отшвырнул топор в сторону и завершил зверскую расправу при помощи ножа, который также нашел в доме. Убийца нанес своей жертве множество ударов, точное количество которых позднее подсчитает эксперт. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Избирая меру пресечения в виде заключения под стражу суд учел то, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое можно получить до 15 лет лишения свободы. Понятно, что подсудимый это осознает. Следовательно, не исключена возможность того, что он может скрыться от предварительного следствия и суда, покинув пределы Орловской области, чтобы избежать уголовной ответственности.

«Обвиняемый имеет неснятую и непогашенную судимость, у него отсутствует постоянный источник дохода в связи, с чем, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, — следует из сообщения пресс-службы суда. — По своему возрасту и состоянию здоровья он может содержаться под стражей. Суд принял во внимание также то, что в настоящее время по уголовному делу не проведен весь необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание расследования. Все перечисленные выше обстоятельства суд признал исключительными, дающими возможность избрать меру пресечения в виде заключения под стражу».

ИА «Орелград»