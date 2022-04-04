Орловец предстал перед судом за унижение гаишника

Мужчина умудрился оскорбить и обидеть сразу двух стражей порядка.

В Орловской области житель Свердловского района в буквальном смысле крупно поплатился за стычку с двумя сотрудниками полиции, которая произошла у него по «пьяной лавочке». Ему придется выплатить более 300 тысяч рублей в пользу государства и потерпевших, хотя этого мужчина вполне мог избежать. Как пояснили в пресс-службе суда Свердловского района, в качестве потерпевших в процессе выступили участковый уполномоченный полиции и сотрудник районного отдела ГИБДД.

В ноябре прошлого года они совместно отправились на выезд в деревню Никуличи, откуда в дежурную часть поступил тревожный сигнал. Местный житель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно по отношению к односельчанам. Прибывшие на место происшествия полицейские потребовали от него прекратить нарушение общественного порядка.

Они также предложили ему проследовать в служебный автомобиль для дачи объяснения и составления протокола об административном правонарушении, на что тот ответил категорическим отказом. Поскольку нетрезвый сельчанин оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, последние применили к нему физическую силу – схватили за руки и попытались сопроводить в служебный автомобиль. В ответ тот ударил участкового в пах, а гаишника оскорбил с использованием грубой нецензурной лексики, чем унизил его честь и достоинство. На дебошира завели сразу два дела – об оскорблении представителя власти и о применении насилия к представителю власти.

В судебном заседании подсудимый свою вину по каждому из эпизодов признал полностью, в содеянном раскаялся. Он сам попросил о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

Кроме того, были удовлетворены гражданские иски обоих потерпевших, требовавших компенсации морального вреда. В результате с подсудимого в пользу участкового суд постановил взыскать 100 тысяч рублей, в пользу инспектора ОГИБДД — 50 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»