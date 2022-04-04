Орловские чиновники признали в суде, что оставили «ребенка» без жилья

4.4.2022 | 7:02 Закон и порядок, Новости

Прокурор выиграл очередной иск о гарантиях прав детей-сирот.

В Орловской области районный суд обязал администрацию Залегощенского района предоставить благоустроенное жилое помещение ребенку, оставшемуся без попечения родителей. Подробности сообщила пресс-служба райсуда. С иском обратился прокурор Залегощенского района, выступивший в защиту прав молодого человека. Последний имеет льготный социальный статус, дающий ему право на получение жилья от государства. Такое право у сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возникает по достижении 18-летнего возраста. В данном случае парню уже исполнилось 19 лет.

«В обосновании иска указано, что одинокая мать несовершеннолетнего была лишена родительских прав в отношении на основании судебного решения, — сообщили в пресс-службе райсуда. — В 2017 году постановлением районной администрации он был поставлен на регистрационный учет в качестве ребенка, имеющего право на предоставление благоустроенного жилого помещения муниципального специализированного жилого фонда. Тем не менее, до настоящего времени благоустроенным жилым помещением не обеспечен».

Примечательно, что представитель администрации заявленные прокурором исковые требования признала полностью и против их удовлетворения не возражала. Более того, она сообщила, что на днях местные власти провели аукцион по приобретению четырех квартир для детей-сирот. Муниципальные контракты на покупку этого жилья уже находятся на стадии подписания. Одна из квартир, вероятно, может достаться истцу, чьи интересы в суде представлял прокурор. При таких обстоятельствах суду оставалось только проверить, не была ли нарушена процедура подачи иска, и являются ли исковые требования правомерными. Нарушений не нашлось, и в результате иск был удовлетворен.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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