В Орле миллионы нацпроекта «Образования» потратили на ненужные вещи

Многомиллионные нарушения всплыли в школьном кванториуме в Орле.

Контрольно-счетная палата города Орла завершила проверку эффективности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных в 2021 году муниципальной гимназии №19. В частности, были проверено, как учреждение потратило субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе на реализацию национального проекта «Образование». Особое внимание привлекло создание школьного кванториума. Прежде всего, сообщает КСП, гимназией был нарушен предусмотренный «дорожной картой» срок его открытия.

Неэффективное использование гимназией средств субсидий составило 1,479 миллиона рублей. Из них 1,3 миллиона рублей, по мнению аудиторов, ушло на оплату некачественных работ по обследованию помещений и строительных конструкций, изготовлению проектно-сметной документации, корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения кванториума. Еще 179,9 тысячи рублей были потрачены на выплату неотработанного подрядчиком аванса по договору на ремонт системы отопления.

«Неоднократная корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения школьного кванториума привела к удорожанию стоимости работ и материалов и приведет к дополнительному расходованию бюджетных средств в общей сумме 1,717 миллиона рублей, — следует из отчета КСП. — Часть поставленного оборудования и мебели для школьного кванториума общей стоимостью 7,814 миллиона рублей не смонтировано и не используется по назначению».

Кроме того, неправомерное расходование средств субсидии на оплату фактически невыполненных работ по монтажу и наладке оборудования и мебели составляет около 451,17 тысячи рублей. Потери учреждения в связи с нарушением сроков оплаты по договорам поставки оборудования для школьного кванториума, по оценкам аудиторов, могут составить 423,6 тысячи рублей. В ходе проверки были выявлены и другие нарушения и недостатки, в том числе законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

«С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущению их в будущем, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлены представления директору МБОУ – гимназия № 19 и начальнику управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, — резюмирует Контрольно-счетная палата. — Информация о результатах контрольного мероприятия направлена мэру города Орла, Орловскому городскому Совету народных депутатов, прокурору Советского района города Орла, УМВД России по городу Орлу, УФАС Орловской области».

ИА «Орелград»