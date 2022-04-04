В Орле названы самые богатые работники 2021 года

4.4.2022 | 16:08 Новости, Экономика

Наибольший заработок был зафиксирован у сотрудников финансовой сферы.

Уровень жизни населения замерили власти Орловской области. Соответствующие данные приведены в бюллетене социально-экономического развития, опубликованном на официальном портале региона. Согласно им, в 2021 году темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов орловцев составил 109,4 процента к предыдущему году. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов за 12 месяцев выросло на  2 процента. Среднемесячная зарплата в регионе выросла на 10,2 процента относительно аналогичного периода 2020 года, реальная зарплата составила 102,7 процента.

«Самый высокий уровень оплаты труда по итогам 2021 года сохранился в организациях финансовой и страховой сферы – 55 тысяч рублей, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень, а также в государственном управлении – 45,3 тысячи рублей, или 128,7 процента соответственно, — говорится в правительственном вестнике. — В реальном секторе экономики лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают предприятия сельского хозяйства с заработной платой 39,3 тысячи рублей (111,6 процента к средней по области), предприятия по транспортировке и хранению – 38,5 тысячи рублей (109,4 процента)».

Самыми бедными по итогам прошлого года работники, занятые в почтовой связи и курьерской деятельности. Они в среднем получали по 20,1 тысячи рублей в месяц, что составляло лишь 57,1 процента от среднеобластного уровня. Зарплата работников гостиниц и предприятий общественного питания в среднем за 2021 год составила 22 тысячи рублей (62,5 процента от среднеобластного уровня), у работников, занятых административной деятельностью, – 24,4 тысячи рублей (69,3 процента).

Тем временем, Орелстат сообщил, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь 2022 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 34 635 рублей. Она уменьшилась по сравнению с декабрем 2021 года на 30,7 процента, а по сравнению с январем предыдущего года увеличилась на 14,6 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2022 года увеличилась по сравнению с январем 2021 года на 4,7 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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