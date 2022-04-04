В Орловской области ребенок чуть не стал инвалидом из-за неправильного диагноза

4.4.2022 | 6:00 Закон и порядок, Медицина, Новости

Родители больного ребенка засудили районную больницу.

В Орловской области суд первой инстанции частично удовлетворил иск жителей одного из райцентров к местному медицинскому учреждению о взыскании компенсации морального вреда. Поясним, что в суде интересы и права своего ребенка отстаивали родители. Ответчиком выступила Центральная районная больница. Как следует из судебной информации, родители остались недовольны качеством оказанных медицинских услуг. В иске они указали, что их ребенок пожаловался на боль в животе в паховой области. Маленького пациента привезли в ЦРБ, где его осмотрели врачи. Они поставили диагноз и назначили лечение. Родители следовали рекомендациям, однако самочувствие больного  только ухудшалось.

В конце концов, они отвезли ребенка в областную детскую больницу, где был поставлен совершено другой диагноз. Более того, областные специалисты тут же провели операцию. Оказалось, что болезнь очень опасная: без экстренного лечения выявленная патология приводит к инвалидности. Поскольку в ЦРБ ничего такого не выявили, родители просили суд взыскать в их пользу компенсацию морального вреда, размер которой по понятным причинам не называется.

«В ходе рассмотрения данного гражданского дела суд первой инстанции установил, что оказание медицинских услуг ненадлежащего качества не могло не причинить нравственные страдания несовершеннолетнему, — пояснили в суде, рассмотревшем иск. — А наблюдение за физическими болями сына, безусловно, причинило родителям  нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях за состояние здоровья ребенка». Добавим, что решение о взыскании компенсации еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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