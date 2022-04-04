За прошедший год 31 орловец родился благодаря ЭКО

4.4.2022 | 17:07 Новости, Общество

Было проведено 274 процедуры ЭКО.

За прошедший, 2021 год, в Орловской области 31 ребенок родился в результате экстракорпорального оплодотворения. Об этом на заседании областного правительства сообщила Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

«За 2021 год в нашем регионе выполнено 274 процедуры ЭКО. 83 орловчанки встали на учет после ЭКО. Число родов составило 29. В результате ЭКО родился 31 ребенок», — цитирует Гаврилину пресс-служба губернатора.

Процедура ЭКО позволяет завести детей семьям, страдающим бесплодием. Поддержка таким людям оказывается в рамках национального проекта «Демография».

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2022 год

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