Житель Орловской области упал в реку, но был спасен очевидцем

Потерпевший госпитализирован в Колпнянской ЦРБ.

Вчера, 3 апреля, житель поселка Колпна упал в реку Быстрая Сосна, но был спасен очевидцем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О происшествии на воде стало известно в 16.55. Прибывшие спасатели обнаружили, что 28-летний пострадавший уже находится на берегу. К его счастью, он упал всего в нескольких метрах от берега, а рядом оказался неравнодушный человек, вовремя все увидевший.

Врачи скорой помощи осмотрели мужчину и госпитализировали пострадавшего в Колпнянскую ЦРБ.

ИА «Орелград»