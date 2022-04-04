Житель Орловской области упал в реку, но был спасен очевидцем

4.4.2022 | 13:00 Новости, Происшествия

Потерпевший госпитализирован в Колпнянской ЦРБ.

Вчера, 3 апреля, житель поселка Колпна упал в реку Быстрая Сосна, но был спасен очевидцем. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О происшествии на воде стало известно в 16.55. Прибывшие спасатели обнаружили, что 28-летний пострадавший уже находится на берегу. К его счастью, он упал всего в нескольких метрах от берега, а рядом оказался неравнодушный человек, вовремя все увидевший.

Врачи скорой помощи осмотрели мужчину и госпитализировали пострадавшего в Колпнянскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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