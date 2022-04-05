Икона покровителей воинства российского появилась в Орле

Православные верующие получили возможность поклониться новым святыням.

Сразу две новые православные святыни появились в Орле, в Свято-Успенском (Михаило-Архангельском) соборе города. Речь идет об иконах Собора святых покровителей воинства российского и преподобного Паисия Великого. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, им молятся о российском воинстве и об умерших без покаяния.

«Верующие все чаще приходят в Успенский собор помолиться перед иконой Собора святых покровителей воинства российского, — говорят в митрополии. — За киотом можно заметить множество записок о здравии российских военных, задействованных в спецоперации на Украине, о наших солдатах, проходящих лечение в госпиталях, а также о тех, кто попал в плен».

С инициативой о создании в Орле ростовой копии иконы Собора святых покровителей воинства российского выступили работники упомянутого храма, ее поддержал и благословил настоятель Успенского собора протоиерей Владимир Сергеев. Всего на иконе представлены 42 лика святых, в том числе образ Божией Матери «Порт-Артурская» в центре.

«В руках Пресвятая Богородица держит «Спас Нерукотворный» (лик Спасителя на плате), благословляя русское воинство, — так описывают святыню в Орловской митрополии РПЦ. — На заднем плане иконы изображен храм как образ соборности Руси. Справа и слева от Божией Матери рядами располагаются святые покровители русского воинства».

Вторая святыня — икона святого Паисия — выполнена в византийском стиле, но с авторскими находками. Кстати, создал ее орловский иконописец Аркадий Полевой. Икону расположили возле кануна. Прихожане уже молятся преподобному Паисию об избавлении от мук умерших без покаяния. В митрополии добавили, что пожертвования на создание святынь передали две прихожанки собора, причем икону святого Паисия Великого они попросили написать в память о своем родственнике.

ИА «Орелград»