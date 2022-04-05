Клычков навестил участников украинской спецоперации, «проездом» побывавших в Орле

5.4.2022 | 12:16 Новости, Политика

За три дня регион принял соединение ВС РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ночью сообщил в своем телеграмм-канале о визите к участникам специальной военной операции на Украине, которые следовали транзитом через Орел.

По его словам, за три дня Орловская области приняла соединение вооруженных сил РФ.

«Мы постарались гостеприимно встретить наших героев: накормили горячей едой, предоставили возможность принять душ, и поспать. Поблагодарил бойцов за отвагу и мужество. За то, что честно и добросовестно исполняют свой воинский долг на передовой. Выполняют поставленные задачи по защите людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины», — написал Клычков.

ДОПОЛНЕНИЕ.

«Большая благодарность простым жителям Орловщины. Ваш гуманитарный «груз» искренний и посильный дорог и своим сердечным вкладом в поддержку наших военных. Я видел его: самозакатанные засолки огурцов, выпечка, мыло, белье, сигареты, вода, бритвенные принадлежности, носки… И этих простых жителей я тоже видел вчера – школьников, молодых и пожилых селян, … бабушку под 90 лет с вареньем.
Уверен, наша страна, наши люди, наша армия перед выдержит лицом новых испытаний, защитит свой экономический и политический суверенитет и одержит победу!», — рассказал сегодня губернатор о народной поддержке военных.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования