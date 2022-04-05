Клычков навестил участников украинской спецоперации, «проездом» побывавших в Орле

За три дня регион принял соединение ВС РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ночью сообщил в своем телеграмм-канале о визите к участникам специальной военной операции на Украине, которые следовали транзитом через Орел.

По его словам, за три дня Орловская области приняла соединение вооруженных сил РФ.

«Мы постарались гостеприимно встретить наших героев: накормили горячей едой, предоставили возможность принять душ, и поспать. Поблагодарил бойцов за отвагу и мужество. За то, что честно и добросовестно исполняют свой воинский долг на передовой. Выполняют поставленные задачи по защите людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины», — написал Клычков.

ДОПОЛНЕНИЕ.

«Большая благодарность простым жителям Орловщины. Ваш гуманитарный «груз» искренний и посильный дорог и своим сердечным вкладом в поддержку наших военных. Я видел его: самозакатанные засолки огурцов, выпечка, мыло, белье, сигареты, вода, бритвенные принадлежности, носки… И этих простых жителей я тоже видел вчера – школьников, молодых и пожилых селян, … бабушку под 90 лет с вареньем.

Уверен, наша страна, наши люди, наша армия перед выдержит лицом новых испытаний, защитит свой экономический и политический суверенитет и одержит победу!», — рассказал сегодня губернатор о народной поддержке военных.

ИА «Орелград»