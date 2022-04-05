Орловцев призвали выставить семейные фото на всеобщее обозрение

Жители региона могут принять участие в акции «Семейный альбом».

Орловский областной центр народного творчества (ООЦНТ) призвал жителей региона принять участие в акции, которая проводится по 1 декабря 2022 года. «Давайте все вместе создадим «Полотно истории» нашей области!», — призывают организаторы. Акция проводится в рамках объявленного в России Года культурного наследия и популяризации народного искусства. В данном случае речь идет о фотографическом творчестве. Особенностью «Семейного альбома» является то, что мероприятие проводится с использованием хештега #ПолотноИстории.

«Акция проводится в целях популяризации любительской фотографии в Орловской области как искусства, сохранения традиций семьи, ее истории и укрепление связи поколений посредством фотографического творчества, использования выставочного пространства в учреждениях культуры области для проведения районных фотовыставок», — уточнили в ООЦНТ.

Принять участие может любой желающий житель Орловской области. Для этого, прежде всего, необходимо найти в своих домашних архивах наиболее интересные фотографии разного периода по темам: история семьи (старинные портреты членов семьи); семейные праздники (репортажные фотографии традиционных семейных праздников и торжеств разного периода); интересные люди (фотографии членов семьи, оставивших заметный след в памяти жителей села и района); современные фотографии (выразительные снимки детей, жизненных ситуаций, веселые фотографии из жизни членов семьи).

Выбранные снимки необходимо перевести в электронный формат. Для этого можно использовать сканер или пересъемку фото на цифровой гаджет. Оригинал фото должен остаться у его владельца. Затем из отобранных снимков создается фотовыставка (не менее 25-30 фотографий), которая может быть приурочена к какому-либо празднику, например, ко Дню района или Дню семьи. И вот на этом этапе снова производится печать отсканированных фотографий форматом 15х20 или 20х30 см.

«Печатать лучше всего на фотобумаге, для долгосрочного сохранения исторического архива, — говорят организаторы. — Можно создать виртуальную фотовыставку в интернет пространстве и ссылку на нее разместить на сайте района и на страницах ваших социальных сетей. По итогам акции будет создана областная виртуальная фотовыставка».

ИА «Орелград»