Под Орлом пьяный «гражданин СССР» оставил деревню без отопления

5.4.2022 | 12:39 Новости, Происшествия

По сообщению из соцсетей, пьяная супружеская пара устроила серьезное ДТП в деревне Нижняя Лужна.

Вчера, по сообщениям очевидцев в соцсетях, в Орловском районе очень пьяная пара устроила ДТП, обернувшееся локальной инфраструктурной катастрофой.

В деревне Нижняя Лужна нарушители снесли на своей иномарке осветительный столб, мусорку и газовую трубу. Последнее обстоятельство оставило местных жителей без отопления.

Со слов очевидцев, дама, бывшая пассажиром автомобиля, «посылала всех», а ее кавалер-водитель заявлял, что он гражданин СССР и не живет по современным законам.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, все вчерашние ДТП обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград», фото VK-сообщество «ЧП и ДТП Орел»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования