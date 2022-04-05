Под Орлом пьяный «гражданин СССР» оставил деревню без отопления

По сообщению из соцсетей, пьяная супружеская пара устроила серьезное ДТП в деревне Нижняя Лужна.

Вчера, по сообщениям очевидцев в соцсетях, в Орловском районе очень пьяная пара устроила ДТП, обернувшееся локальной инфраструктурной катастрофой.

В деревне Нижняя Лужна нарушители снесли на своей иномарке осветительный столб, мусорку и газовую трубу. Последнее обстоятельство оставило местных жителей без отопления.

Со слов очевидцев, дама, бывшая пассажиром автомобиля, «посылала всех», а ее кавалер-водитель заявлял, что он гражданин СССР и не живет по современным законам.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, все вчерашние ДТП обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград», фото VK-сообщество «ЧП и ДТП Орел»