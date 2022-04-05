Силовики успешно «освободили заложников» из здания орловского автовокзала

Условные террористы были нейтрализованы.

В Орле представители силовых ведомств провели командно-штабное антитеррористическое учение «Циклон-Автовокзал-Захват», в результате которого были успешно «освобождены заложники», «захваченные» в здании автовокзала.

«Согласно сценарию учения, условные «террористы» проникли в здание Автовокзала г. Орла и захватили в качестве заложников 30 человек. Вооруженные преступники выдвинули органам власти ряд политических и экономических требований. Попытки переговоров оказались безрезультатными, в связи с чем, Оперативным штабом в Орловской области было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов», — сообщила пресс-служба УФСБ по Орловской области.

В учении приняли участие представители УФСБ, УМВД, СУ СК, ГУ МЧС, УФСИН, УФСВНГ России по Орловской области, ЦССИ ФСО России в Орловской области, ФГКОУ ВПО «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова», ЛО МВД России на ст. Орёл УТ по ЦФО МВД России, войсковой части 03013, Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИА «Орелград»