«Совет солдатских матерей» подтвердил гибель еще двух молодых орловцев

Ранее информация о Кирилле Дорофееве и Артуре Шадрине появилась в соцсетях.

Орловское отделение «Совета солдатских матерей» подтвердило изданию «Орелтаймс» информацию о гибели еще двух молодых орловцев в спецоперации России на территории Украины.

Ранее орловские сообщества VK, в том числе — со ссылкой на родственников парней, сообщали о гибели 20-летнего Артура Шадрина (справа на фото) и Кирилла Дорофеева (слева).

Несмотря на юный возраст, оба военнослужащих, как и предыдущие погибшие орловцы, служили в армии на контрактной основе.

ИА «Орелград», фото из соцсетей