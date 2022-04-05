«Совет солдатских матерей» подтвердил гибель еще двух молодых орловцев

5.4.2022 | 10:42 Новости, Политика

Ранее информация о Кирилле Дорофееве и Артуре Шадрине появилась в соцсетях.

Орловское отделение «Совета солдатских матерей» подтвердило изданию «Орелтаймс» информацию о гибели еще двух молодых орловцев в спецоперации России на территории Украины.

Ранее орловские сообщества VK, в том числе — со ссылкой на родственников парней, сообщали о гибели 20-летнего Артура Шадрина (справа на фото) и Кирилла Дорофеева (слева).

Несмотря на юный возраст, оба военнослужащих, как и предыдущие погибшие орловцы, служили в армии на контрактной основе.

ИА «Орелград», фото из соцсетей

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