Студентам нашли работу в орловском СИЗО

Профконсультанты посоветовали молодым людям обратить внимание на следственный изолятор.

В Орле прошла профориентационная встреча, организованная для студентов — будущих юристов и специалистов по работе с молодежью. Мероприятие состоялось в Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС. Как уточнили в управлении труда и занятости Орловской области, со студентами побеседовали профконсультант центра занятости населения Советского района города Орла и сотрудники следственного изолятора №1 регионального УФСИН. Они рассказали молодым людям, а их собралось около 100 человек, о перспективах работы в уголовно-исполнительной системе, в том числе о социальном и материальном обеспечении сотрудников, вакансиях, условиях приема на службу и ограничениях при трудоустройстве в органы исполнения наказания.

«Ребятам объяснили, что карьеру лучше начинать уже сейчас, со студенческой скамьи, — говорят в управлении труда и занятости. — Специалист центра занятости Елена Фомина рассказала о вакансиях других работодателей региона, подходящих для выпускников этого вуза. Ребята узнали, что в случае, если не получится трудоустроиться сразу после выпуска, за помощью можно обратиться в центр занятости, где им помогут не только с трудоустройством, но и при необходимости, проведут профессиональную ориентацию, а также смогут дать направление на бесплатное профессиональное обучение».

В ведомстве отметили, что в прошлом году при содействии органов государственной службы занятости в регионе было трудоустроено 6,5 тысячи человек, в том числе 47 выпускников образовательных организаций. В текущем году трудоустроено семеро молодых людей, которые получили дипломы в прошлом учебном году, но не смогли найти работу. На учете состоят еще шестеро выпускников.

Тем временем, СИЗО-1 города Орла посетила консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Орловской области Юлия Барышникова. Она встретилась с врио начальника следственного изолятора Павлом Артемовым. Как рассказали в пресс-службе УФСИН, стороны обсудили вопросы медицинского и социального обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, определили перспективы дальнейшего взаимодействия.

«В завершение своего посещения Юлия Барышникова провела прием по личным вопросам содержащихся в следственном изоляторе, — добавили в пресс-службе регионального управления ФСИН. — Во время посещения учреждения нарушений уголовного законодательства и прав человека представителем аппарата уполномоченного по правам человека в Орловской области не выявлено».

ИА «Орелград»