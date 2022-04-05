В 2022 году в программу занятости вложат полмиллиарда рублей

Областные власти пересмотрели параметры целевой программы.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Содействие занятости населения». Она взяла старт в 2020 году, а ее действие рассчитано по 2025 год включительно. Общий объем финансирования составит 2,931 миллиарда рублей, в том числе 2,509 миллиарда из федерального бюджета. Финансирование на 2022 год запланировано в объеме 493,41 миллиона рублей, в том числе 422,18 миллиона из федерального бюджета и 24,39 миллиона – из областного бюджета. Кстати, внебюджетные источники профинансируют мероприятия программы в этом году на 41,44 миллиона рублей.

Ожидается, что к 2025 году уровень регистрируемой безработицы в регионе не превысит 1 процент от численности рабочей силы, а коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда окажется на уровне не более 0,7 человека на вакансию. К концу 2025 года планируется снижение на 6,3 процента числа работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, включая смертельный и тяжелый травматизм. При этом на 6,1 процента увеличатся затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника, а количество руководителей и специалистов, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда, вырастет на 5,5 процента.

Кроме того, до 100 процентов планируется увеличить количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда. Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общем количестве инвалидов трудоспособного возраста, обратившихся в органы службы занятости, должна составить не менее 15 процентов. Отметим, что расширение программы содействия занятости анонсировала Ирина Гаврилина, руководитель профильного облдепартамента. Она выступила с докладом на последней сессии Орловского областного Совета народных депутатов.

«По ее словам, проект расширит возможности занятости безработных граждан, будет способствовать повышению уровня их профессиональной компетентности и востребованности на рынке труда, позволит не допустить роста напряженности на региональном рынке труда, — сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора. — В оплачиваемых общественных работах в текущем году планируется задействовать 450 человек. Временная занятость предусмотрена для 150 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и для 2,8 тысячи несовершеннолетних. Услугу по профессиональной ориентации центры занятости смогут оказать почти 9,8 тысячам граждан. Услуги по социальной адаптации и психологической поддержке получат 1600 человек, по содействию самозанятости – 300 безработных».

ИА «Орелград»