Директор Орловского автодорожного техникума может получить срок за помощь студентам

Возбуждены два уголовных дела по статье «служебный подлог».

Директора Орловского автодорожного техникума подозревают в том, что имея корыстную заинтересованность, он внес заведомо ложные сведения о прохождении обучения и сдаче экзаменов в приказы о присвоении квалификации и выдаче свидетельств по профессии для 38 слушателей курсов профессионального обучения.

В отношении руководителя образовательного учреждения возбуждены два уголовных дела по статье «служебный подлог». Оба они объединены в одно производство.

«По данным следствия, в декабре 2020 года подозреваемый являлся ответственным за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Ему стало известно о том, что часть слушателей не посещала учебные занятия и не сдавала предусмотренный программой обучения демонстрационный экзамен», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Директор техникума в итоге нашел вариант, который устроил и его, и студентов, в результате чего сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

ИА «Орелград»