Искажение бухгалтерии на 7 миллионов вскрыли под Орлом

В Орловском районе проверили расходы на школы, коммуналку и жилье для сирот.

Контрольно-счетная палата Орловского муниципального округа отчиталась о результатах плановых проверок, проведенных за период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. В частности, были проведены проверки исполнения бюджета Масловского, Станово-Колодезьского, Образцовского и Большекуликовского сельских поселений. Проверили аудиторы и эффективность использования субсидий на выполнение муниципального задания. В данном случае проверки коснулись Стрелецкой и Становоколодезьской средних школ, детсада №7 в поселке Вятский Посад и Хардиковского СДК.

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности была проведена в отношении МУП «Орловский теплосервис». Кроме того, в соответствии с соглашением, заключенным с Контрольно-счетной палатой Орловской области, был проведен анализ расходования бюджетных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общий объем проверенных средств составил 557,733 миллиона рублей. Нарушений в сфере ведения бухгалтерского учета и соблюдения норм бюджетного законодательства установлено на 14,278 миллиона.

Так, неэффективное использование бюджетных средств в проверенном периоде составило 387,4 тысячи рублей, необоснованные расходы – 2,793 миллиона, неправомерные расходы – 37,9 тысячи, неисполнение муниципального задания – 396,9 тысячи рублей. Кроме того, в денежном эквиваленте нарушения требований ФЗ «Об электронной подписи» потянули на 1,05 миллиона рублей, искажение бухгалтерской отчетности – на 7,774 миллиона, нарушения по оплате труда — на 1,06 миллиона, нарушения в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – на 700 тысяч рублей. На текущий момент устранены нарушения на 8,121 миллиона рублей.

«Рассмотрено четыре обращения, поступивших от граждан по различным вопросам соблюдения бюджетного законодательства, — сообщается также в отчете КСП. — Каждое обращение рассмотрено в соответствии с федеральным законом. По фактам, изложенным в обращениях, проведены проверки, заявителям даны ответы по существу, в установленные действующим законодательством сроки».

ИА «Орелград»