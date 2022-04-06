Некоторые орловские семьи, воспитывающие детей, получат господдержку

6.4.2022 | 16:28 Новости, Общество

Право на нее будут иметь семьи, чей среднедушевой доход будет меньше прожиточного минимума, установленного в регионах.

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, семьи, воспитывающие детей от восьми до 17 лет, смогут получать новое пособие. Правда, это касается только тех семей, чем среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

Сегодня зампред Правительства РФ Татьяна Голикова провела видеоконференцию по вопросу готовности регионов к осуществлению выплаты.

Орловскую область на совещании представили первый заместитель губернатора Вадим Соколов, руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, управляющая орловским отделения Пенсионного фонда Анна Елисеева и депутат облсовета Ирина Гоцакова.

«Базовый размер ежемесячной выплаты составит 50 % регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2022 году в Орловской области это 5 707,5 руб. на ребенка.

Если при назначении ежемесячной выплаты в этом размере среднедушевой доход семьи останется меньше прожиточного минимума, ежемесячная выплата будет назначена в размере 75 % от регионального прожиточного минимума – 8 561,25 руб.

Если при назначении ежемесячной выплаты в этом размере, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, ежемесячная выплата будет назначена в размере 100 % регионального прожиточного минимума – 11 415 руб», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Сообщается, что прием заявлений стартует первого мая, и большинству родителей будет достаточно воспользоваться порталом «Госуслуги».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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