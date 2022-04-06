Под Орлом мужчина разорвал кишку «смотрящему»

Случайный уличный конфликт едва не привел к гибели человека.

Как сообщает Глазуновский районный суд Орловской области, вступил в силу и уже обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Как уточнили в пресс-службе районного суда, конфликт между двумя мужчинами вспыхнул вечером 18 августа 2021 года. Подсудимый и потерпевший, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, устроили разговор на повышенных тонах в пивбаре.

Подсудимый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений умышленно нанес потерпевшему один удар кулаком в область живота. В результате последний получил тупую травму живота, сопровождавшуюся разрывом брыжейки подвздошной кишки с внутрибрюшным кровотечением. Согласно заключению эксперта, тем самым был причинен тяжкий вред здоровью по квалифицирующему признаку опасности для жизни.

Как следует из приговора, поводом для разборки послужили неосторожные слова. Со слов подсудимого выходит, что он вместе с потерпевшим и еще несколькими собутыльниками распивали спиртное в «пивнушке» на железнодорожном вокзале. Все было нормально до тех пор, пока потерпевший не сказал, что он «смотрящий и самый крутой. Вы здесь никто». Эти слова настолько разозлили подсудимого, что он ударил «смотрящего» в живот.

Подсудимый заявил, что и не думал, что последствия его удара могут быть такими серьезными. Он даже пытался оказать помощь своей жертве. В честности, держал бутылку с холодной водой на животе потерпевшего до тех пор, пока не приехала «скорая». Кроме того, он попытался возместить ущерб, заплатив потерпевшему 10 тысяч рублей. Все эти действия суд учел при вынесении приговора. Подсудимый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, в течение которого он должен своим поведением доказать исправление.

ИА «Орелград»