Программу повышения рождаемости проверили в Орловской области

Социальная поддержка в регионе прошла стратегический аудит.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела стратегический аудит реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан». Внимание аудиторов при этом было сконцентрировано на направлении «Поддержка многодетной семьи». Напомним, президент Владимир Путин ранее утвердил Стратегию национального развития. В соответствии с ней в Орловской области принята собственная стратегия социально-экономического развития до 2035 года. В ней определены основные направления демографической и социальной политики.

В числе прочего предусмотрено улучшение демографической ситуации. Как сообщает КСП, по итогам 2021 года количество многодетных семей Орловской области составило 8069, или 103,7 процента от уровня 2020 года (7780 семей). Однако достижение целей «Повышение рождаемости» и «Улучшение качества жизни и престижа многодетных семей в Орловской области» аудиторы оценить не смогли, так как в подпрограмме почему-то нет соответствующих целевых показателей.

«Статистические данные указывают на наличие стойкой тенденции снижения рождаемости (с 8562 родившихся в 2015 году до 5451 в 2021 году) в целом по Орловской области, в том числе в расчете на 1 женщину (с 1,6 родившихся в 2015 году до 1,27 в 2020 году), — следует из отчета КСП. — Ежегодно сумма расходов, предусматриваемая областным бюджетом на меры поддержки многодетных семей, возрастает. На 2022 год законом об областном бюджете на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 435,9 миллиона рублей, что на 7,94 процента больше, чем было предусмотрено законом об областном бюджете на 2021 год и на 28,4 процента больше, чем на 2020 год».

При этом аудиторы отмечают, что увеличение размера выделяемых бюджетных ассигнований возникает в основном из-за роста числа получателей мер поддержки, а также ежегодной индексации выплат. В целом аудиторы сделали позитивный вывод о том, что реализуемые на территории Орловской области меры поддержки «создают предпосылки для повышения рождаемости и увеличения количества многодетных семей, соответствуют стратегическим целям Орловской области и Российской Федерации». Ложкой дегтя при этом можно назвать отсутствие подходов адресности и нуждаемости при назначении отдельных выплат многодетным семьям, что снижает эффективность бюджетных расходов.

ИА «Орелград»